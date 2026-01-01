Menu
Mariya Berdinskikh

Mariya Berdinskikh

Date of Birth
3 August 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress, Science-fiction heroine, Romantic actress

Filmography

Genre
Year
Chuvstva Anny 6.9
Chuvstva Anny
Sci-Fi, Drama 2023, Russia
The North Wind 6.6
The North Wind
Drama 2020, Russia
S osenyu v serdtse 8.1
S osenyu v serdtse
Romantic 2015, Russia
Shveycar
Shveycar
Drama 2014, Russia
The Rowan Waltz 6.9
The Rowan Waltz
War, Drama 2009, Russia
