Mariya Berdinskikh

Date of Birth
3 August 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Dramatic actress, Science-fiction heroine, Romantic actress
8.1
S osenyu v serdtse
(2015)
6.9
The Rowan Waltz
(2009)
6.9
Chuvstva Anny
(2023)
6.9
Chuvstva Anny
Chuvstva Anny
Sci-Fi, Drama
2023, Russia
Watch trailer
6.6
The North Wind
Severnyy veter
Drama
2020, Russia
Watch trailer
8.1
S osenyu v serdtse
S osenyu v serdtse
Romantic
2015, Russia
Shveycar
Drama
2014, Russia
6.9
The Rowan Waltz
Ryabinovyy vals
War, Drama
2009, Russia
