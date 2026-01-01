Menu
Marco Ponti
Marco Ponti
Kinoafisha
Persons
Marco Ponti
Marco Ponti
Marco Ponti
Date of Birth
25 July 1967
Age
58 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Writer, Director, Actor
Popular Films
5.9
A Liberal Passion
(2013)
4.8
La cena di Natale
(2016)
Filmography
Genre
All
Comedy
Year
All
2016
2013
All
2
Films
2
Director
2
Writer
2
4.8
La cena di Natale
La cena di Natale
Comedy
2016, Italy
Watch trailer
5.9
A Liberal Passion
Passione sinistra
Comedy
2013, Italy
