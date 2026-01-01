Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marco Ponti Marco Ponti
Kinoafisha Persons Marco Ponti

Marco Ponti

Marco Ponti

Date of Birth
25 July 1967
Age
58 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Writer, Director, Actor

Popular Films

A Liberal Passion 5.9
A Liberal Passion (2013)
La cena di Natale 4.8
La cena di Natale (2016)

Filmography

Genre
Year
La cena di Natale 4.8
La cena di Natale La cena di Natale
Comedy 2016, Italy
Watch trailer
A Liberal Passion 5.9
A Liberal Passion Passione sinistra
Comedy 2013, Italy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more