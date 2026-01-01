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Kinoafisha
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Sam Miller
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Sam Miller
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Awards
Awards and nominations of Sam Miller
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Nominee
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