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Filmography
Luisa Arraes
Luisa Arraes
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Persons
Luisa Arraes
Luisa Arraes
Luisa Arraes
Date of Birth
15 August 1993
Age
32 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress, Director, Writer
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
7.0
Rasga coração
(2018)
6.4
O Abismo Prateado
(2011)
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
2018
2011
All
2
Films
2
Actor
2
7
Rasga coração
Rasga coração
Drama
2018, Brazil
6.4
O Abismo Prateado
O Abismo Prateado
Drama
2011, Brazil
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