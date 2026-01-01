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Luisa Arraes Luisa Arraes
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Luisa Arraes

Luisa Arraes

Date of Birth
15 August 1993
Age
32 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actress, Director, Writer
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Rasga coração 7.0
Rasga coração (2018)
O Abismo Prateado 6.4
O Abismo Prateado (2011)

Filmography

Genre
Year
Rasga coração 7
Rasga coração Rasga coração
Drama 2018, Brazil
O Abismo Prateado 6.4
O Abismo Prateado O Abismo Prateado
Drama 2011, Brazil
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