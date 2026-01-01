Maria Luiza Tavares

Menu
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

They Will Return 6.2
They Will Return (2012)

Filmography

Genre
Year
They Will Return 6.3
They Will Return Eles Voltam
Drama 2012, Brazil
