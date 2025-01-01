Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Claudio Noce Awards

Awards and nominations of Claudio Noce

Claudio Noce
Awards and nominations of Claudio Noce
Venice Film Festival 2005 Venice Film Festival 2005
Jameson Short Film Award
Winner
Venice Film Festival 2020 Venice Film Festival 2020
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2009 Venice Film Festival 2009
Critics' Week Award
Nominee
Venice Film Festival 2007 Venice Film Festival 2007
Best Short Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more