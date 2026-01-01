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Emanuel Hoss-Desmarais Emanuel Hoss-Desmarais
Kinoafisha Persons Emanuel Hoss-Desmarais

Emanuel Hoss-Desmarais

Emanuel Hoss-Desmarais

Date of Birth
1 January 1953
Age
73 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor, Director, Writer
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Whitewash 5.8
Whitewash (2013)

Filmography

Whitewash 5.8
Whitewash Whitewash
Drama 2013, Canada
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