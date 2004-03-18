Menu
Martin Hollý
Martin Hollý
Martin Hollý
Martin Hollý
Martin Hollý
Date of Birth
11 August 1931
Age
72 years old
Zodiac sign
Leo
Date of death
18 March 2004
Occupation
Director, Actor, Writer
Popular Films
6.6
Sol nad zlato
(1982)
Filmography
Genre
All
Family
Fantasy
Year
All
1982
All
1
Films
1
Writer
1
Director
1
6.6
Sol nad zlato
Sol nad zlato
Family, Fantasy
1982, Czechoslovakia
