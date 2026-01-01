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Michelle DeFraites
Michelle DeFraites
Kinoafisha
Persons
Michelle DeFraites
Michelle DeFraites
Michelle DeFraites
Actor type
Science-fiction hero
,
Thriller hero
Popular Films
6.9
Project Almanac
(2014)
Filmography
6.9
Project Almanac
Project Almanac
Sci-Fi, Thriller
2014, USA
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