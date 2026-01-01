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Leo Verer
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Leo Verer

Popular Films

The Oscar Nominated Short Films 2013: Animation 6.2
The Oscar Nominated Short Films 2013: Animation (2013)

Filmography

The Oscar Nominated Short Films 2013: Animation 6.3
The Oscar Nominated Short Films 2013: Animation The Oscar Nominated Short Films 2013: Animation
Short, Animation 2013, Great Britain / USA
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