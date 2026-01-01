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Aylin Yay
Aylin Yay
Kinoafisha
Persons
Aylin Yay
Aylin Yay
Aylin Yay
Date of Birth
23 April 1968
Age
58 years old
Zodiac sign
Taurus
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
,
Romantic hero
Popular Films
7.0
Thomas in Love
(2000)
4.9
Je te survivrai
(2014)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Romantic
Year
All
2014
2000
All
2
Films
2
Actor
2
4.9
Je te survivrai
Je te survivrai
Comedy
2014, Belgium / France
Watch trailer
7
Thomas in Love
Thomas est amoureux
Comedy, Drama, Romantic
2000, Belgium / France
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