Agnès B.
Date of Birth
26 November 1941
Age
84 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Popular Films
6.8
Rare Exports: A Christmas Tale
(2010)
5.5
Je m'appelle Hmmm...
(2013)
Filmography
2
Films
2
Writer
1
Director
1
Producer
2
5.5
Je m'appelle Hmmm...
Je m'appelle Hmmm...
Drama
2013, France
6.8
Rare Exports: A Christmas Tale
Rare Exports: A Christmas Tale
Action, Fantasy
2010, Sweden / Finland / France / Norway
Watch trailer
