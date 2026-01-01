Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Aleksandra Erofeeva
Aleksandra Erofeeva
Kinoafisha
Persons
Aleksandra Erofeeva
Aleksandra Erofeeva
Aleksandra Erofeeva
Occupation
Director, Writer
Popular Films
5.2
Kholmy i ravniny
(2008)
5.2
Tayna Egora
(2012)
Filmography
Genre
All
Adventure
Children's
Romantic
Year
All
2012
2008
All
2
Films
2
Writer
1
Director
2
5.2
Tayna Egora
Tayna Egora
Adventure, Children's
2012, Russia
5.2
Kholmy i ravniny
Kholmy i ravniny
Romantic
2008, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree