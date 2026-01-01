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Oksana Sidorenko Oksana Sidorenko
Kinoafisha Persons Oksana Sidorenko

Oksana Sidorenko

Oksana Sidorenko

Date of Birth
1 January 1987
Age
39 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Comedy actress, Action heroine

Popular Films

Fizruk 6.6
Fizruk (2014)
Vechnyj otpusk 6.1
Vechnyj otpusk (2016)
Black Rose 2.4
Black Rose (2013)

Filmography

Cvetok na vetru
Cvetok na vetru
Romantic, Drama 2026, Russia
Tvoe serdce v nadezhnyh rukah
Tvoe serdce v nadezhnyh rukah
Romantic, Drama, 2026, Russia
Zhizn v ee rukah
Zhizn v ee rukah
Romantic, Drama 2026, Russia
Vechnyj otpusk 6.1
Vechnyj otpusk
Comedy 2016, Russia
Fizruk 6.6
Fizruk
Comedy 2014, Russia
Black Rose 2.4
Black Rose Black Rose
Action 2013, USA / Russia
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