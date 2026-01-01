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Oksana Sidorenko
Oksana Sidorenko
Kinoafisha
Persons
Oksana Sidorenko
Oksana Sidorenko
Oksana Sidorenko
Date of Birth
1 January 1987
Age
39 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Comedy actress
,
Action heroine
Popular Films
6.6
Fizruk
(2014)
6.1
Vechnyj otpusk
(2016)
2.4
Black Rose
(2013)
Filmography
Cvetok na vetru
Romantic, Drama
2026, Russia
Tvoe serdce v nadezhnyh rukah
Romantic, Drama,
2026, Russia
Zhizn v ee rukah
Romantic, Drama
2026, Russia
6.1
Vechnyj otpusk
Comedy
2016, Russia
6.6
Fizruk
Comedy
2014, Russia
2.4
Black Rose
Black Rose
Action
2013, USA / Russia
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