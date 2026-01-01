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Kinoafisha Persons Gabe Polsky Awards

Awards and nominations of Gabe Polsky

Gabe Polsky
Awards and nominations of Gabe Polsky
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Nonfiction Special
Nominee
 Outstanding Nonfiction Special
Nominee
Moscow International Film Festival 2019 Moscow International Film Festival 2019
Best Film of the Documentary Competition
Nominee
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