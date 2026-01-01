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Kinoafisha
Persons
Gabe Polsky
Awards
Awards and nominations of Gabe Polsky
Gabe Polsky
About
Awards
Awards and nominations of Gabe Polsky
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Nonfiction Special
Nominee
Outstanding Nonfiction Special
Nominee
Moscow International Film Festival 2019
Best Film of the Documentary Competition
Nominee
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