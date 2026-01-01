Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Maria Vieira
Maria Vieira
Kinoafisha
Persons
Maria Vieira
Maria Vieira
Maria Vieira
Date of Birth
2 March 1957
Age
68 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actress
Popular Films
7.2
The Gilded Cage
(2013)
Filmography
Genre
All
Short
Year
All
2013
All
1
Films
1
Actor
1
7.2
The Gilded Cage
La cage dorée
Short
2013, France / Portugal
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree