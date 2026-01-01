Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Maria Vieira Maria Vieira
Kinoafisha Persons Maria Vieira

Maria Vieira

Maria Vieira

Date of Birth
2 March 1957
Age
68 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Actress

Popular Films

The Gilded Cage 7.2
The Gilded Cage (2013)

Filmography

Genre
Year
The Gilded Cage 7.2
The Gilded Cage La cage dorée
Short 2013, France / Portugal
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more