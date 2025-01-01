Menu
Andris Liepa
Date of Birth
6 January 1962
Age
63 years old
Zodiac sign
Capricorn

Popular Films

Rudolf Nuriyev. Myatezhnyy Demon 5.3
Rudolf Nuriyev. Myatezhnyy Demon (2012)

Filmography

Genre
Year
Rudolf Nuriyev. Myatezhnyy Demon 5.3
Documentary 2012, Russia
