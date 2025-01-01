Menu
Andris Liepa
Andris Liepa
Andris Liepa
Date of Birth
6 January 1962
Age
63 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
5.3
Rudolf Nuriyev. Myatezhnyy Demon
(2012)
Filmography
5.3
Rudolf Nuriyev. Myatezhnyy Demon
Documentary
2012, Russia
