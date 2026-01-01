Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Enzo D'Alò
Awards
Awards and nominations of Enzo D'Alò
Enzo D'Alò
About
Awards
Awards and nominations of Enzo D'Alò
Venice Film Festival 2013
Bianchi Award
Winner
Venice Film Festival 2012
Best Film (Venice Days)
Nominee
Berlin International Film Festival 2023
Generation Kplus - Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree