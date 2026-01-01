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Kinoafisha Persons Enzo D'Alò Awards

Awards and nominations of Enzo D'Alò

Enzo D'Alò
Awards and nominations of Enzo D'Alò
Venice Film Festival 2013 Venice Film Festival 2013
Bianchi Award
Winner
Venice Film Festival 2012 Venice Film Festival 2012
Best Film (Venice Days)
Nominee
Berlin International Film Festival 2023 Berlin International Film Festival 2023
Generation Kplus - Best Film
Nominee
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