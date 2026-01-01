Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Aleksandr Alekseyevsky Aleksandr Alekseyevsky
Kinoafisha Persons Aleksandr Alekseyevsky

Aleksandr Alekseyevsky

Aleksandr Alekseyevsky

Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Winter Journey 7.4
Winter Journey (2013)

Filmography

Genre
Year
Winter Journey 7.4
Winter Journey Zimniy put
Drama 2013, Russia
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more