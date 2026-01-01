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Kinoafisha Persons Anne Meara Awards

Awards and nominations of Anne Meara

Anne Meara
Awards and nominations of Anne Meara
Golden Globes, USA 1977 Golden Globes, USA 1977
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1982 Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actress in a Comedy or Variety or Music Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1981 Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Supporting Actress in a Comedy or Variety or Music Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1976 Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
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