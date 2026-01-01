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Kinoafisha
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Anne Meara
Awards
Awards and nominations of Anne Meara
Anne Meara
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Awards
Awards and nominations of Anne Meara
Golden Globes, USA 1977
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actress in a Comedy or Variety or Music Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Supporting Actress in a Comedy or Variety or Music Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
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