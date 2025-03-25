Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Awards
Masahiro Shinoda
Masahiro Shinoda
Kinoafisha
Persons
Masahiro Shinoda
Masahiro Shinoda
Masahiro Shinoda
Date of Birth
9 March 1931
Age
94 years old
Zodiac sign
Pisces
Date of death
25 March 2025
Occupation
Director, Writer
Popular Films
7.7
Pale Flower
(1964)
7.6
Double Suicide
(1969)
7.2
Silence
(1971)
Filmography
Genre
All
Action
Crime
Drama
Romantic
Thriller
Year
All
1985
1979
1974
1971
1969
1965
1964
1962
1961
1960
All
11
Films
11
Director
11
Producer
2
Writer
5
7
Gonza the Spearman
Yari no gonza
Drama
1985, Japan
6.8
Yasha-ga-ike
Yasha-ga-ike
Romantic
1979, Japan
7.1
Himiko
Himiko
Drama
1974, Japan
7.2
Silence
Chinmoku
Drama
1971, Japan
7.6
Double Suicide
Shinjû: Ten no Amijima
Drama
1969, Japan
7
Samurai Spy
Ibun Sarutobi Sasuke
Action, Drama
1965, Japan
7.1
Assassination
Ansatsu
Drama
1964, Japan
7.7
Pale Flower
Kawaita hana
Thriller, Crime
1964, Japan
6.8
Tears on the Lion's Mane
Namida o shishi no tategami ni
Drama
1962, Japan
6.6
My Face Red in the Sunset
Yûhi ni akai ore no kao
Drama
1961, Japan
6.8
Kawaita mizuumi
Kawaita mizuumi
Drama
1960, Japan
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree