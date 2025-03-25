Masahiro Shinoda

Menu
Date of Birth
9 March 1931
Age
94 years old
Zodiac sign
Pisces
Date of death
25 March 2025
Occupation
Director, Writer

Popular Films

Pale Flower 7.7
Pale Flower (1964)
Double Suicide 7.6
Double Suicide (1969)
Silence 7.2
Silence (1971)

Filmography

Genre
Year
Gonza the Spearman 7
Gonza the Spearman Yari no gonza
Drama 1985, Japan
Yasha-ga-ike 6.8
Yasha-ga-ike Yasha-ga-ike
Romantic 1979, Japan
Himiko 7.1
Himiko Himiko
Drama 1974, Japan
Silence 7.2
Silence Chinmoku
Drama 1971, Japan
Double Suicide 7.6
Double Suicide Shinjû: Ten no Amijima
Drama 1969, Japan
Samurai Spy 7
Samurai Spy Ibun Sarutobi Sasuke
Action, Drama 1965, Japan
Assassination 7.1
Assassination Ansatsu
Drama 1964, Japan
Pale Flower 7.7
Pale Flower Kawaita hana
Thriller, Crime 1964, Japan
Tears on the Lion's Mane 6.8
Tears on the Lion's Mane Namida o shishi no tategami ni
Drama 1962, Japan
My Face Red in the Sunset 6.6
My Face Red in the Sunset Yûhi ni akai ore no kao
Drama 1961, Japan
Kawaita mizuumi 6.8
Kawaita mizuumi Kawaita mizuumi
Drama 1960, Japan
