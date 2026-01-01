Menu
Marie Machida

Marie Machida

Date of Birth
16 July 1979
Age
46 years old
Zodiac sign
Cancer
Height
154 cm (5 ft 1 in)
Actor type
Comedy actor, Fantasy hero, Dramatic actor

Popular Films

It's Me, It's Me 5.6
It's Me, It's Me (2013)

Filmography

Genre
Year
Wonderful World End 6.4
Wonderful World End Wandafuru warudo endo
Comedy, Fantasy, Musical 2015, Japan
It's Me, It's Me 5.6
It's Me, It's Me Ore Ore
Comedy, Drama, Thriller, Sci-Fi 2013, Japan
