Marie Machida
Date of Birth
16 July 1979
Age
46 years old
Zodiac sign
Cancer
Height
154 cm (5 ft 1 in)
Actor type
Comedy actor, Fantasy hero, Dramatic actor
Popular Films
6.4
Wonderful World End
(2015)
5.6
It's Me, It's Me
(2013)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Fantasy
Musical
Sci-Fi
Thriller
Year
All
2015
2013
All
2
Films
2
Actor
2
6.4
Wonderful World End
Wandafuru warudo endo
Comedy, Fantasy, Musical
2015, Japan
5.6
It's Me, It's Me
Ore Ore
Comedy, Drama, Thriller, Sci-Fi
2013, Japan
Watch trailer
