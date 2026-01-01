Menu
Aleksandr Mavrin
Aleksandr Mavrin
Aleksandr Mavrin
Aleksandr Mavrin
Aleksandr Mavrin
Actor type
Action hero, Science-fiction hero
Popular Films
6.9
Hardcore Henry
(2015)
Filmography
Genre
All
Action
Sci-Fi
Year
All
2015
All
1
Films
1
Actor
1
6.9
Hardcore Henry
Hardcore
Action, Sci-Fi
2015, Russia / USA
Watch trailer
