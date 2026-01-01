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Nicola Pistoia
Nicola Pistoia
Kinoafisha
Persons
Nicola Pistoia
Nicola Pistoia
Nicola Pistoia
Date of Birth
31 March 1954
Age
72 years old
Zodiac sign
Aries
Actor type
Comedy actor
,
Dramatic actor
Popular Films
6.0
Benur - Un gladiatore in affitto
(2012)
5.7
Una terapia di gruppo
(2024)
5.6
Tequila & Bonetti
(2000)
Filmography
5.7
Una terapia di gruppo
Una terapia di gruppo
Comedy, Drama
2024, Italy
6
Benur - Un gladiatore in affitto
Benur - Un gladiatore in affitto
Comedy
2012, Italy
Watch trailer
5.6
Tequila & Bonetti
Drama, Comedy, Crime
2000, Italy
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