Massimo Andrei
Massimo Andrei

Massimo Andrei

Date of Birth
1 January 1967
Age
59 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor, Director, Writer
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Benur - Un gladiatore in affitto 6.0
Benur - Un gladiatore in affitto (2012)
Vieni a vivere a Napoli! 5.7
Vieni a vivere a Napoli! (2016)

Filmography

Genre
Year
Vieni a vivere a Napoli! 5.7
Vieni a vivere a Napoli!
Drama 2016, Italy
Benur - Un gladiatore in affitto 6
Benur - Un gladiatore in affitto
Comedy 2012, Italy
