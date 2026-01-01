Menu
Massimo Andrei
Massimo Andrei
Kinoafisha
Persons
Massimo Andrei
Massimo Andrei
Massimo Andrei
Date of Birth
1 January 1967
Age
59 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor, Director, Writer
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.0
Benur - Un gladiatore in affitto
(2012)
5.7
Vieni a vivere a Napoli!
(2016)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Year
All
2016
2012
All
2
Films
2
Actor
1
Director
1
Writer
1
5.7
Vieni a vivere a Napoli!
Vieni a vivere a Napoli!
Drama
2016, Italy
6
Benur - Un gladiatore in affitto
Benur - Un gladiatore in affitto
Comedy
2012, Italy
Watch trailer
