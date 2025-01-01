Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Paolo Virzì Awards

Awards and nominations of Paolo Virzì

Paolo Virzì
Awards and nominations of Paolo Virzì
Venice Film Festival 2022 Venice Film Festival 2022
Green Drop Award - Special Mention
Winner
Best Film
Winner
Venice Film Festival 2002 Venice Film Festival 2002
Future Film Festival Digital Award - Special Mention
Winner
Venice Film Festival 1997 Venice Film Festival 1997
Little Golden Lion
Winner
Grand Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
Venice Film Festival 1994 Venice Film Festival 1994
Golden Ciak
Winner
Venice Film Festival 2017 Venice Film Festival 2017
Best Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more