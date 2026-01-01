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Kinoafisha Persons Kate Davis Awards

Awards and nominations of Kate Davis

Kate Davis
Awards and nominations of Kate Davis
Academy Awards, USA 2018 Academy Awards, USA 2018
Best Documentary Short Film
Nominee
 Best Documentary Short Film
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
 Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
 Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002 Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Picture Editing for Non-Fiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
Sundance Film Festival 2001 Sundance Film Festival 2001
Documentary
Winner
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