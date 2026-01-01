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Kinoafisha
Persons
Kate Davis
Awards
Awards and nominations of Kate Davis
Kate Davis
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Kate Davis
Academy Awards, USA 2018
Best Documentary Short Film
Nominee
Best Documentary Short Film
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Winner
Outstanding Cinematography for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
Outstanding Sound Editing for Nonfiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Picture Editing for Non-Fiction Programming (Single or Multi-Camera)
Nominee
Sundance Film Festival 2001
Documentary
Winner
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