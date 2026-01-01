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Lali Gonzalez
Lali Gonzalez
Kinoafisha
Persons
Lali Gonzalez
Lali Gonzalez
Lali Gonzalez
Date of Birth
27 December 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress
Actor type
Thriller hero
,
Dramatic actor
,
Horror actor
Popular Films
6.7
7 Boxes
(2012)
6.2
Rest in Peace
(2024)
5.4
The Returned
(2019)
Filmography
6.2
Rest in Peace
Descansar en paz
Drama, Thriller
2024, Argentina
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5.4
The Returned
Los que vuelven
Drama, Horror, Thriller
2019, Argentina
6.7
7 Boxes
7 cajas
Thriller, Action
2012, Paraguay
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