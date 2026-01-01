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Lali Gonzalez Lali Gonzalez
Kinoafisha Persons Lali Gonzalez

Lali Gonzalez

Lali Gonzalez

Date of Birth
27 December 1986
Age
39 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress
Actor type
Thriller hero, Dramatic actor, Horror actor

Popular Films

7 Boxes 6.7
7 Boxes (2012)
Rest in Peace 6.2
Rest in Peace (2024)
The Returned 5.4
The Returned (2019)

Filmography

Rest in Peace 6.2
Rest in Peace Descansar en paz
Drama, Thriller 2024, Argentina
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The Returned 5.4
The Returned Los que vuelven
Drama, Horror, Thriller 2019, Argentina
7 Boxes 6.7
7 Boxes 7 cajas
Thriller, Action 2012, Paraguay
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