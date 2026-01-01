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Mary Zimmermann
Mary Zimmermann
Kinoafisha
Persons
Mary Zimmermann
Mary Zimmermann
Mary Zimmermann
Date of Birth
23 August 1960
Age
65 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
8.1
Rusalka
(2017)
7.2
Rossini's Armida
(2010)
Filmography
8.1
Rusalka
Rusalka
Opera
2017, USA
7.2
Rossini's Armida
Rossini's Armida
Opera
2010,
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