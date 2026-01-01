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Elina Psykou Elina Psykou
Kinoafisha Persons Elina Psykou

Elina Psykou

Elina Psykou

Date of Birth
1 January 1977
Age
49 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Producer, Director

Popular Films

7.2
Stray Bodies (2024)
Son of Sofia 6.2
Son of Sofia (2017)
Boy Eating the Bird's Food 6.1
Boy Eating the Bird's Food (2012)

Filmography

7.2
Stray Bodies Adespota kormia
Documentary 2024, Greece
Son of Sofia 6.2
Son of Sofia Son of Sofia
Drama 2017, France / Greece / Bulgaria
The Eternal Return of Antonis Paraskevas 5.3
The Eternal Return of Antonis Paraskevas I aionia epistrofi tou Antoni Paraskeva
Drama 2012, Greece / Czechia
Boy Eating the Bird's Food 6.1
Boy Eating the Bird's Food To agori troei to fagito tou pouliou
Drama 2012, Greece
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