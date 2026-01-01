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Elina Psykou
Elina Psykou
Kinoafisha
Persons
Elina Psykou
Elina Psykou
Elina Psykou
Date of Birth
1 January 1977
Age
49 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Producer, Director
Popular Films
7.2
Stray Bodies
(2024)
6.2
Son of Sofia
(2017)
6.1
Boy Eating the Bird's Food
(2012)
Filmography
7.2
Stray Bodies
Adespota kormia
Documentary
2024, Greece
6.2
Son of Sofia
Son of Sofia
Drama
2017, France / Greece / Bulgaria
5.3
The Eternal Return of Antonis Paraskevas
I aionia epistrofi tou Antoni Paraskeva
Drama
2012, Greece / Czechia
6.1
Boy Eating the Bird's Food
To agori troei to fagito tou pouliou
Drama
2012, Greece
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