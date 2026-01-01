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Kinoafisha
Persons
Goran Paskaljević
Awards
Awards and nominations of Goran Paskaljević
Goran Paskaljević
About
Awards
Awards and nominations of Goran Paskaljević
Cannes Film Festival 1980
Palme d'Or
Nominee
Venice Film Festival 1998
Best Film
Winner
Venice Film Festival 1992
Audience Award
Winner
Venice Film Festival 2009
Best Film (Venice Days)
Nominee
Venice Film Festival 2001
Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1976
C.I.D.A.L.C. Special Jury Prize
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
Berlin International Film Festival 1978
Golden Berlin Bear
Nominee
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