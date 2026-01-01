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Kinoafisha Persons Asta Nielsen Awards

Awards and nominations of Asta Nielsen

Asta Nielsen
Awards and nominations of Asta Nielsen
Berlin International Film Festival 1968 Berlin International Film Festival 1968
C.I.D.A.L.C. Award
Winner
FIPRESCI Prize - Honorable Mention
Winner
FIPRESCI Prize - Honorable Mention
Winner
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