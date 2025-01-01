Menu
Monia Chokri Awards

Monia Chokri
Cannes Film Festival 2019 Cannes Film Festival 2019
Un Certain Regard - Jury Coup de Coeur
Winner
Un Certain Regard Award
Nominee
 Golden Camera
Nominee
Cannes Film Festival 2023 Cannes Film Festival 2023
Un Certain Regard Award
Nominee
 Queer Palm
Nominee
