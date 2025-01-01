Menu
Joe Berlinger
Awards and nominations of Joe Berlinger
Joe Berlinger
Academy Awards, USA 2012
Best Documentary Feature
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Nonfiction Series
Winner
Outstanding Nonfiction Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Informational Programming
Winner
Outstanding Informational Programming
Winner
Outstanding Informational Special
Nominee
Outstanding Informational Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Nominee
Outstanding Nonfiction Special
Nominee
Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Nominee
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Non-Fiction Special
Nominee
Outstanding Non-Fiction Special
Nominee
Razzie Awards 2001
Worst Director
Nominee
Worst Screenplay
Nominee
Worst Screenplay
Nominee
Sundance Film Festival 1992
Documentary
Winner
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2009
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 1996
Documentary
Nominee
