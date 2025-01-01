Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Joe Berlinger Awards

Awards and nominations of Joe Berlinger

Joe Berlinger
Awards and nominations of Joe Berlinger
Academy Awards, USA 2012 Academy Awards, USA 2012
Best Documentary Feature
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Nonfiction Series
Winner
Outstanding Nonfiction Series
Winner
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Informational Programming
Winner
Outstanding Informational Programming
Winner
Outstanding Informational Special
Nominee
 Outstanding Informational Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Nominee
 Outstanding Nonfiction Special
Nominee
 Outstanding Directing for Nonfiction Programming
Nominee
 Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Nominee
Primetime Emmy Awards 2000 Primetime Emmy Awards 2000
Outstanding Non-Fiction Special
Nominee
 Outstanding Non-Fiction Special
Nominee
Razzie Awards 2001 Razzie Awards 2001
Worst Director
Nominee
 Worst Screenplay
Nominee
 Worst Screenplay
Nominee
Sundance Film Festival 1992 Sundance Film Festival 1992
Documentary
Winner
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 2009 Sundance Film Festival 2009
Documentary
Nominee
Sundance Film Festival 1996 Sundance Film Festival 1996
Documentary
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more