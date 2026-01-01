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Kinoafisha
Persons
Cherien Dabis
Awards
Awards and nominations of Cherien Dabis
Cherien Dabis
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Cherien Dabis
Cannes Film Festival 2009
Directors' Fortnight or Critics' Week
Winner
Golden Camera
Nominee
C.I.C.A.E. Award
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Venice Film Festival 2013
Best Film (Venice Days)
Nominee
Sundance Film Festival 2013
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2009
Dramatic
Nominee
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