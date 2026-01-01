Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Cherien Dabis Awards

Awards and nominations of Cherien Dabis

Cherien Dabis
Awards and nominations of Cherien Dabis
Cannes Film Festival 2009 Cannes Film Festival 2009
Directors' Fortnight or Critics' Week
Winner
Golden Camera
Nominee
 C.I.C.A.E. Award
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Venice Film Festival 2013 Venice Film Festival 2013
Best Film (Venice Days)
Nominee
Sundance Film Festival 2013 Sundance Film Festival 2013
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2009 Sundance Film Festival 2009
Dramatic
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more