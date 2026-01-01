Menu
Mia Stallard
Mia Stallard
Actor type
Comedy actor, Thriller hero, Science-fiction hero
Popular Films
7.2
Paul
(2011)
7.1
Inhale
(2010)
6.3
The Spy Next Door
(2009)
Filmography
6.2
Sweetwater
Sweet Vengeance
Western, Thriller
2013, USA
Watch trailer
7.2
Paul
Paul
Sci-Fi, Comedy
2011, France / Great Britain / USA / Spain
Watch trailer
7.1
Inhale
Inhale
Drama
2010, USA
Watch trailer
6.3
The Spy Next Door
The Spy Next Door
Action, Comedy
2009, USA
Watch trailer
