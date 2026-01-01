Menu
Mia Stallard

Actor type
Comedy actor, Thriller hero, Science-fiction hero

Popular Films

Paul 7.2
Paul (2011)
Inhale 7.1
Inhale (2010)
The Spy Next Door 6.3
The Spy Next Door (2009)

Filmography

Genre
Year
Sweetwater 6.2
Sweetwater Sweet Vengeance
Western, Thriller 2013, USA
Paul 7.2
Paul Paul
Sci-Fi, Comedy 2011, France / Great Britain / USA / Spain
Inhale 7.1
Inhale Inhale
Drama 2010, USA
The Spy Next Door 6.3
The Spy Next Door The Spy Next Door
Action, Comedy 2009, USA
