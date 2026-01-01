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Ansel Faraj Ansel Faraj
Kinoafisha Persons Ansel Faraj

Ansel Faraj

Ansel Faraj

Occupation
Director, Writer, Producer

Popular Films

Doctor Mabuse 5.7
Doctor Mabuse (2013)

Filmography

Doctor Mabuse 5.7
Doctor Mabuse Doctor Mabuse
Mystery, Crime, Drama 2013, USA
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