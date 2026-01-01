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Matti Kinnunen
Matti Kinnunen
Kinoafisha
Persons
Matti Kinnunen
Matti Kinnunen
Matti Kinnunen
Date of Birth
11 September 1966
Birthday in 3 day(s)
Age
59 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Director, Writer
Popular Films
6.4
Miss Farkku-Suomi
(2012)
6.0
Helsinki Crimes
(2022)
Filmography
6
Helsinki Crimes
Drama, Crime, Thriller
2022, Finland
6.4
Miss Farkku-Suomi
Miss Farkku-Suomi
Drama
2012, Finland
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