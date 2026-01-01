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Matti Kinnunen Matti Kinnunen
Kinoafisha Persons Matti Kinnunen

Matti Kinnunen

Matti Kinnunen

Date of Birth
11 September 1966 Birthday in 3 day(s)
Age
59 years old
Zodiac sign
Virgo
Occupation
Director, Writer

Popular Films

Miss Farkku-Suomi 6.4
Miss Farkku-Suomi (2012)
Helsinki Crimes 6.0
Helsinki Crimes (2022)

Filmography

Helsinki Crimes 6
Helsinki Crimes
Drama, Crime, Thriller 2022, Finland
Miss Farkku-Suomi 6.4
Miss Farkku-Suomi Miss Farkku-Suomi
Drama 2012, Finland
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