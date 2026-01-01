Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Awards
Marten Persiel
Marten Persiel
Kinoafisha
Persons
Marten Persiel
Marten Persiel
Marten Persiel
Date of Birth
1 January 1974
Age
52 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer
Popular Films
7.3
This Ain't California
(2012)
Filmography
Genre
All
Documentary
History
Sport
Year
All
2012
All
1
Films
1
Writer
1
Director
1
7.3
This Ain't California
This Ain't California
Documentary, History, Sport
2012, Germany
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree