Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marten Persiel Marten Persiel
Kinoafisha Persons Marten Persiel

Marten Persiel

Marten Persiel

Date of Birth
1 January 1974
Age
52 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer

Popular Films

This Ain't California 7.3
This Ain't California (2012)

Filmography

Genre
Year
This Ain't California 7.3
This Ain't California This Ain't California
Documentary, History, Sport 2012, Germany
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more