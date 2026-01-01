Menu
Melissa Elias
Melissa Elias
Date of Birth
12 March 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress
Popular Films
6.1
My Awkward Sexual Adventure
(2012)
6.1
Amazing Winter Romance
(2020)
5.3
Tamara
(2005)
Filmography
6.1
Amazing Winter Romance
Amazing Winter Romance
Comedy, Drama, Romantic
2020, USA
6.1
My Awkward Sexual Adventure
My Awkward Sexual Adventure
Comedy
2012, Canada
Watch trailer
5.3
Tamara
Tamara
Horror, Thriller
2005, USA
