Kinoafisha Persons Melissa Elias

Date of Birth
12 March 1985
Age
40 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Comedy actress, Dramatic actress, Romantic actress

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Amazing Winter Romance 6.1
Amazing Winter Romance Amazing Winter Romance
Comedy, Drama, Romantic 2020, USA
My Awkward Sexual Adventure 6.1
My Awkward Sexual Adventure My Awkward Sexual Adventure
Comedy 2012, Canada
Tamara 5.3
Tamara Tamara
Horror, Thriller 2005, USA
