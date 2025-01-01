Menu
Awards and nominations of Laurie Collyer

Laurie Collyer
Sundance Film Festival 2006 Sundance Film Festival 2006
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2000 Sundance Film Festival 2000
Documentary
Nominee
