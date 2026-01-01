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Craig Viveiros
Craig Viveiros
Kinoafisha
Persons
Craig Viveiros
Craig Viveiros
Craig Viveiros
Date of Birth
1 January 1986
Age
40 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Producer
Popular Films
8.5
Endeavour
(2013)
7.6
And Then There Were None
(2015)
7.3
Tin Star
(2017)
Filmography
6.2
Angela Black
Drama, Thriller
2021, Great Britain
5.8
Discworld
Drama, Fantasy, Thriller
2021, Great Britain
7.3
Tin Star
Drama, Crime, Thriller
2017, Great Britain
7.6
And Then There Were None
Crime, Detective,
2015, Great Britain
8.5
Endeavour
Drama, Crime, Detective
2013, Great Britain
5.7
The Liability
The Liability
Crime, Thriller
2012, Great Britain
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