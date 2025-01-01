Menu
Date of Birth
15 April 1949
Age
76 years old
Zodiac sign
Aries
Popular Films
5.9
The Woman who Sings
(1978)
5.8
Sezon chudes
(1985)
5.7
Alla Pugacheva. Tot samyy koncert
(2019)
Filmography
2
Actress
6
Composer
1
5.7
Alla Pugacheva. Tot samyy koncert
Musical, Concert
2019, Russia
Watch trailer
Odin v odin!
Reality-TV
2013, Russia
Dve zvezdy
Reality-TV
2006, Russia
5.8
Sezon chudes
Sezon chudes
Comedy, Musical
1985, USSR
5.1
Prishla i govoryu
Prishla i govoryu
Documentary, Music
1985, USSR
5.9
The Woman who Sings
Zhenshchina, kotoraya poyot
Musical, Romantic
1978, USSR
