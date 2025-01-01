Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons John Francis Daley Awards

Awards and nominations of John Francis Daley

John Francis Daley
Awards and nominations of John Francis Daley
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
BAFTA Kids Vote - Feature Film
Nominee
 BAFTA Kids Vote - Feature Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more