Agnès Merlet
Agnès Merlet
Agnès Merlet
Agnès Merlet
Date of Birth
4 January 1959
Age
67 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Director, Writer
Popular Films
6.0
Hideaways
(2011)
Filmography
Genre
All
Fantasy
Thriller
Year
All
2011
All
1
Films
1
Director
1
6
Hideaways
Hideaways
Fantasy, Thriller
2011, Ireland / Sweden / France
Watch trailer
