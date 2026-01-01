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Lizzie Winkler Lizzie Winkler
Kinoafisha Persons Lizzie Winkler

Lizzie Winkler

Lizzie Winkler

Occupation
Actress
Actor type
Action hero, Thriller hero, Science-fiction hero

Popular Films

Frankenstein 7.3
Frankenstein (2011)
Stratton 4.8
Stratton (2016)
TheatreHD: Frankenshteyn: Li Miller 0.0
TheatreHD: Frankenshteyn: Li Miller (2011)

Filmography

Stratton 4.8
Stratton Stratton
Action, Thriller 2016, Great Britain
Frankenstein 7.3
Frankenstein Frankenstein
Sci-Fi, Romantic, Drama 2011, Great Britain
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TheatreHD: Frankenshteyn: Li Miller
TheatreHD: Frankenshteyn: Li Miller
Theatrical 2011, Great Britain
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