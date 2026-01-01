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Lizzie Winkler
Lizzie Winkler
Kinoafisha
Persons
Lizzie Winkler
Lizzie Winkler
Lizzie Winkler
Occupation
Actress
Actor type
Action hero
,
Thriller hero
,
Science-fiction hero
Popular Films
7.3
Frankenstein
(2011)
4.8
Stratton
(2016)
0.0
TheatreHD: Frankenshteyn: Li Miller
(2011)
Filmography
4.8
Stratton
Stratton
Action, Thriller
2016, Great Britain
7.3
Frankenstein
Frankenstein
Sci-Fi, Romantic, Drama
2011, Great Britain
Watch trailer
TheatreHD: Frankenshteyn: Li Miller
Theatrical
2011, Great Britain
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