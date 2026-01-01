Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Awards
Marianne Farley
Marianne Farley
Kinoafisha
Persons
Marianne Farley
Marianne Farley
Marianne Farley
Date of Birth
1 January 1950
Age
76 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actress, Fantasy heroine
Popular Films
6.3
Imaginaerum
(2012)
5.9
Plan B
(2023)
Filmography
Genre
All
Drama
Fantasy
Musical
Sci-Fi
Year
All
2023
2012
All
2
Films
1
TV Shows
1
Actress
1
Director
1
5.9
Plan B
Drama, Sci-Fi
2023, Canada
6.3
Imaginaerum
Imaginaerum
Drama, Musical, Fantasy
2012, Finland / Canada
Watch trailer
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree