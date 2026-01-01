Menu
Marianne Farley

Marianne Farley

Date of Birth
1 January 1950
Age
76 years old
Zodiac sign
Capricorn
Actor type
Dramatic actress, Fantasy heroine

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Plan B 5.9
Plan B
Drama, Sci-Fi 2023, Canada
Imaginaerum 6.3
Imaginaerum Imaginaerum
Drama, Musical, Fantasy 2012, Finland / Canada
