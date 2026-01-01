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Malik Bader Malik Bader
Kinoafisha Persons Malik Bader

Malik Bader

Malik Bader

Occupation
Director, Actor, Writer

Popular Films

Crush 6.2
Crush (2013)
Killerman 5.4
Killerman (2019)

Filmography

Genre
Year
Killerman 5.4
Killerman Killerman
Action, Crime, Thriller 2019, USA
Crush 6.2
Crush Crush
Thriller 2013, USA
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