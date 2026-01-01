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Filmography
Malik Bader
Malik Bader
Kinoafisha
Persons
Malik Bader
Malik Bader
Malik Bader
Occupation
Director, Actor, Writer
Popular Films
6.2
Crush
(2013)
5.4
Killerman
(2019)
Filmography
Genre
All
Action
Crime
Thriller
Year
All
2019
2013
All
2
Films
2
Director
2
Writer
1
5.4
Killerman
Killerman
Action, Crime, Thriller
2019, USA
6.2
Crush
Crush
Thriller
2013, USA
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