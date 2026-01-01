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Kinoafisha
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Bart Layton
Awards
Awards and nominations of Bart Layton
Bart Layton
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Awards
Awards and nominations of Bart Layton
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Nominee
BAFTA Awards 2013
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Winner
Best Documentary Film
Nominee
Sundance Film Festival 2018
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2012
World Cinema - Documentary
Nominee
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