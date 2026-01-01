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Kinoafisha Persons Bart Layton Awards

Awards and nominations of Bart Layton

Bart Layton
Awards and nominations of Bart Layton
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Nominee
BAFTA Awards 2013 BAFTA Awards 2013
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Winner
Best Documentary Film
Nominee
Sundance Film Festival 2018 Sundance Film Festival 2018
Dramatic
Nominee
Sundance Film Festival 2012 Sundance Film Festival 2012
World Cinema - Documentary
Nominee
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