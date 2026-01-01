Menu
Alastair Campbell
Alastair Campbell
Alastair Campbell
Actor type
Fantasy hero
Popular Films
7.9
Royal Opera House: The Nutcracker
(2016)
0.0
Kenneth MacMillan's Romeo and Juliet
(2012)
Filmography
Genre
All
Ballet
Fantasy
Music
Year
All
2016
2012
All
2
Films
2
Actor
2
7.9
Royal Opera House: The Nutcracker
Royal Opera House: The Nutcracker
Fantasy, Ballet
2016, Great Britain
Kenneth MacMillan's Romeo and Juliet
Kenneth MacMillan's Romeo and Juliet
Music
2012, Great Britain
